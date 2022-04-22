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    І навіть смерть їх не розлучить... з Путіним. Шокуюче відео з похорону російського окупанта

    Жінка пишається тим, що її сина вбили - І навіть смерть їх не розлучить... з Путіним. Шокуюче відео з похорону російського окупанта
    Жінка пишається тим, що її сина вбили
    скріншот з відео

    Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Російські матері починають отримувати гроби зі своїми синами, які пішли захоплювати Україну.

    Нормальні люди стали би вимагати у влади відповіді, навіщо ця війна... але ж це Росія.

    На відео мати загиблого солдата на похороні каже страшні речі:

    «Ми з самого початку підтримували спецоперацію. І ми дуже пишаємося своїм сином. А також Володимиром Володимировичем Путіним. І хай Захід на нас не нападає!», – заявила жінка.

    Багатьох користувачів мережі шокувала така промова, адже жінка клянеться у вірності Путіну, який по суті і став причиною смерті сина цієї матері.

    Нагадаємо, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.

    «Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – заявив Зеленський.

    Теги: росія окупанти війна путін смерть Україна окупація похорон #stoprussia
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    І навіть смерть їх не розлучить... з Путіним. Шокуюче відео з похорону російського окупанта