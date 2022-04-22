І навіть смерть їх не розлучить... з Путіним. Шокуюче відео з похорону російського окупанта
Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України
Російські матері починають отримувати гроби зі своїми синами, які пішли захоплювати Україну.
Нормальні люди стали би вимагати у влади відповіді, навіщо ця війна... але ж це Росія.
На відео мати загиблого солдата на похороні каже страшні речі:
«Ми з самого початку підтримували спецоперацію. І ми дуже пишаємося своїм сином. А також Володимиром Володимировичем Путіним. І хай Захід на нас не нападає!», – заявила жінка.
Багатьох користувачів мережі шокувала така промова, адже жінка клянеться у вірності Путіну, який по суті і став причиною смерті сина цієї матері.
Нагадаємо, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.
«Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – заявив Зеленський.