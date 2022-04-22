І навіть смерть їх не розлучить... з Путіним. Шокуюче відео з похорону російського окупанта

Жінка пишається тим, що її сина вбили

Триває 58-й день повномасштабної війни Росії проти України

Російські матері починають отримувати гроби зі своїми синами, які пішли захоплювати Україну.

Нормальні люди стали би вимагати у влади відповіді, навіщо ця війна... але ж це Росія.

На відео мати загиблого солдата на похороні каже страшні речі:

«Ми з самого початку підтримували спецоперацію. І ми дуже пишаємося своїм сином. А також Володимиром Володимировичем Путіним. І хай Захід на нас не нападає!», – заявила жінка.

Багатьох користувачів мережі шокувала така промова, адже жінка клянеться у вірності Путіну, який по суті і став причиною смерті сина цієї матері.

Нагадаємо, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я.

«Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – заявив Зеленський.