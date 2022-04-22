Росія відмовилася встановити Великоднє перемир'я: звернення Зеленського (відео)

Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, зазначив глава держави

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 57 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – заявив президент.

Президент нагадав, що завтра найскорботніший день року.

«Завтра для християн східного обряду – страсна пʼятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше, ніж молитва. Окрім одного... Окрім захисту Батьківщини. Окрім захисту товаришів в бою», – підкреслив Зеленський.

Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень. Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Нагадаємо, Україна підтримує пропозицію ООН про перемир’я на Великдень.