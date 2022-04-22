Як наші бійці всього двома пострілами знищили вертольоти ворога (відео)
Ворожі гелікоптери були збиті з переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК)
Збройні сили України 21 квітня збили одразу два вертольоти російських окупантів. Для цього нашим захисникам знадобилося лише два постріли. Про це у Telegram повідомив засновник та перший командир полку «Азов», лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.
Про долю російських льотчиків поки що інформації немає. Білецький наголосив, що було знищено російські вертольоти Ка-52 та Мі-8.
«Потужна робота бійців із суміжного з нашим Дніпрянським загоном ТрО», – написав він.
Гелікоптери окупантів були збиті з переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). На кадрах видно, як «приземлені» борти окупантів горять вдалині.
Зазначимо, у Київській області українські військові також захопили ударний російський вертоліт Ка-52. Його було підбито з переносного зенітно-ракетного комплексу у перший день війни, 24 лютого.
Нагадаємо, напередодні підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Пізніше у мережі оприлюднили фото знищеного гелікоптера. У ньому виявили незвичного пасажира.
Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.
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