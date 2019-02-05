  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Історична подія: перша літургія папи Римського на Аравійському півострові

    • Розсилка
    Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською - Історична подія: перша літургія папи Римського на Аравійському півострові
    Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською
    Фото: AFP

    Папа назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

    Десятки тисяч людей прийшли на месу папи Римського Франциска в Абу-Дабі, першу літургію понтифіка на Аравійському півострові. Богослужіння відбулося 5 лютого на стадіоні Zayed Sports City в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі. За оцінками влади ОАЕ, на месу зібралися понад сто тисяч людей.

    Читайте також

    Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською. 5 лютого папа залишив ОАЕ, де перебував від 3 лютого, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів. Він назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Папа Римський ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ