Історична подія: перша літургія папи Римського на Аравійському півострові



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Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською Фото: AFP

Папа назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

Десятки тисяч людей прийшли на месу папи Римського Франциска в Абу-Дабі, першу літургію понтифіка на Аравійському півострові. Богослужіння відбулося 5 лютого на стадіоні Zayed Sports City в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі. За оцінками влади ОАЕ, на месу зібралися понад сто тисяч людей.

Папа Римський відправив месу італійською мовою, за допомогою субтитрів її перекладали арабською й англійською. 5 лютого папа залишив ОАЕ, де перебував від 3 лютого, ставши таким чином першим понтифіком, який відвідав Аравійський півострів. Він назвав свою поїздку можливістю написати «нову сторінку в історії відносин між релігіями».

Джерело: Радіо Свобода