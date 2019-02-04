У «Борисполі» затримали чоловіка, який намагався вивезти до Дубая $20 тис.



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До винесення рішення у справі у пасажира було вилучено 20 000 доларів США.

Працівниками митного поста «Аеропорт «Бориспіль» Київської митниці ДФС зафіксовано спробу незаконного переміщення валюти в перерахунку більш ніж на півмільйона гривень через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Київській області.

«20 тисяч доларів США знаходилися у нашого співвітчизника, який відлітав до ОАЕ, м. Дубай. Для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему «зелений коридор», яким зокрема передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті)», - йдеться в повідомленні.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «зеленої лінії» для отримання довідкової інформації в інформаційній зоні та роз’яснення митних правил та порядку використання двоканальної системи до інспектора митниці не звертався.

Під час здійснення митного контролю пасажиру було запропоновано пред’явити заявлену готівку, яка була видана ним у службовому приміщенні митниці та знаходилася у кишені джинсів, одягнених на пасажирові.

Після неодноразових запитань митника пасажиром було видано ще 20000 доларів США. Ця готівка була розкладена на дві пачки по 10 000 доларів США, кожна з якої була перев’язана та загорнута у папір та заклеєна скетчем, тобто зазначена готівка переміщувалась способом, що ускладнює виявлення.

Складено протокол про порушення митних правил. З виявленої суми пасажиру було пропущено 9 000 доларів США. За протоколом про порушення митних правил до винесення рішення у справі вилучено 20 000 доларів США.