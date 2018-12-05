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    Історія «жовтих жилетів»: чим Макрон розлютив французів

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    До масових протестів у Франції призвели плани уряду підвищити акцизи на бензин і дизельне пальне - Історія «жовтих жилетів»: чим Макрон розлютив французів
    До масових протестів у Франції призвели плани уряду підвищити акцизи на бензин і дизельне пальне

    Уряд Франції пішов на поступки «жовтим жилетам» після багатотисячних протестів

    Лідери цього руху - проти підвищення податків на пальне. Почалося все зі звичайної петиції у французькій провінції.

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    Нагадаємо, у Франції представники руху «жовті жилети» висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.

    Як повідомлялося, у Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара.

    Джерело: Deutsche Welle

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