Історія «жовтих жилетів»: чим Макрон розлютив французів
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До масових протестів у Франції призвели плани уряду підвищити акцизи на бензин і дизельне пальне
Уряд Франції пішов на поступки «жовтим жилетам» після багатотисячних протестів
Лідери цього руху - проти підвищення податків на пальне. Почалося все зі звичайної петиції у французькій провінції.
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Нагадаємо, у Франції представники руху «жовті жилети» висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.
Як повідомлялося, у Франції протестуючі підпалили префектуру департаменту Верхня Луара.
Джерело: Deutsche Welle