Протести у Франції: біля Тулузи школярі спалили ліцей
-
Розсилка
Вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад
Старшокласники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі
У Франції у вівторок посилилися протести старшокласників, які вирішили приєднатися до спротиву так званих «жовтих жилетів», що виступають проти політики президента Еммануеля Макрона.
Протестувальники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі, зокрема частково спалили будівлю ліцею Екзюпері у місті Бланьяк біля Тулузи, повідомляє France Info.
Як повідомляється, в будівлі загорівся смітник. Потім вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад.
Пожежники прибули на місце і швидко загасили вогонь. Але збитки завдані значні.
L’entrée du Lycée Saint Exupéryà Blagnac en feu #lycéens #manifestation #Toulouse pic.twitter.com/1sUh6rDs3h— Sylvain Duchampt (@duchampt) 4 грудня 2018 р.