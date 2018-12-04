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    Протести у Франції: біля Тулузи школярі спалили ліцей

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    Вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад - Протести у Франції: біля Тулузи школярі спалили ліцей
    Вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад

    Старшокласники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі

    У Франції у вівторок посилилися протести старшокласників, які вирішили приєднатися до спротиву так званих «жовтих жилетів», що виступають проти політики президента Еммануеля Макрона.

    Протестувальники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі, зокрема частково спалили будівлю ліцею Екзюпері у місті Бланьяк біля Тулузи, повідомляє France Info

    Як повідомляється, в будівлі загорівся смітник. Потім вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад.

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    Протести у Франції: біля Тулузи школярі спалили ліцей
    Протести у Франції: біля Тулузи школярі спалили ліцей

    Пожежники прибули на місце і швидко загасили вогонь. Але збитки завдані значні.

    Крім того, сутички спалахнули у Ліоні, Марселі, Бордо та Орлеані. Школи у Кретеї та Версалі школярі заблокували.

     

    пожежа школа Франція протест
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