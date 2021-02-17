Протести під Кабміном. Залізничники вимагають підвищення зарплати

Протест мирний та не заважає руху автотранспорту

Поки Сергій Лещенко за чотири місяці заробляє у наглядовій раді «Укрзалізниці» 1,4 мільйона гривень зарплати, під Кабінетом Міністрів на Грушевського у Києві розпочалася акція протесту ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, які вимагають від уряду збільшити їм заробітки.

Протест мирний та не заважає руху автотранспорту, повідомляє «Укрінформ».

На мітинг зібралося близько півтисячі людей. Вони тримають плакати з написами: «За добробут людини праці!», «Стоп політиці дешевої роботи», «Не дозволимо ігнорувати права профспілки!», «Стоп наступу на трудові права», «Ні – скороченню 120 тисяч залізничників!», «Кабмін, переглянь фінплан Укрзалізниці».

Учасники заходу пояснюють, що вони протестують проти скорочення штату в АТ «Укрзалізниця», вимагають підвищення зарплат та гідних умов праці.

Як повідомив голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк, працівники філій та структурних підрозділів Укрзалізниці постійно підпадають під скорочення та отримують низьку зарплату.

Тож під час акції протесту члени профспілки вимагатимуть від уряду зобов’язати правління АТ «Укрзалізниця» ухвалити рішення щодо: підвищення зарплати (крім вищого керівництва) з 1 березня 2021 року не менше ніж на 25%.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.