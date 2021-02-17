Розслідування закупівлі вакцин: НАБУ відповіло на звинувачення Степанова

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти Covid-19 безпідставні, а розслідування назвав «елементом війни» проти нього

НАБУ просить причетних до розслідування осіб утриматися від розголосу інформації

Національне антикорупційне бюро відповіло на звинувачення міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який назвав справу щодо махінацій із закупівлями вакцин проти Covid-19 «елементом війни».

Про це повідомляє пресслужба Буро.

«НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти Covid-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП «Медзакупівлі», відомості з якої детективи були зобов'язані внести до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації.

Також зазначаємо, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України», – йдеться у заяві.

Зазначається, що НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним Бюро, «не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов'язки».

Також НАБУ обіцяє поінформувати суспільство про результати, а причетних до розслідування осіб просить утриматися від розголосу інформації.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти Covid-19 безпідставні, а розслідування назвав «елементом війни» проти нього.

Зазначимо, вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть розпочати лише на наступному тижні.

Хоча ще на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого Україна отримає перші поставки вакцини від коронавірусу. Одразу після цього почнеться масова імунізація населення.

Тим часом фармацевтична компанія Pfizer подала документи на сертифікацію своєї вакцини проти Covid-19 в Україні. Компанія AstraZeneca також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини від Covid-19 на території України. Раніше заявку на реєстрацію вакцини в Україні подала китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль обіцяє, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca. У самій Польщі поки що не дали відповіді на запит України.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

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