Адаптивний карантин: в уряді вирішили, як запровадити «червону зону»
Україну поділять на три кольорових зони
Україна переходитиме на адаптивний карантин, однак для запровадження «червоної зони» потрібне окреме рішення уряду.
Про це на селекторній нараді у президента України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.
«Адаптивний карантин складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, та за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони», – зазначив він.
«Червону зону» вводитимуть лише тоді, коли кількість госпіталізованих за сім днів збільшиться на понад 50% або буде понад 65% заповнених лікарняних ліжок з підведеним киснем.
При цьому Шмигаль додав, що в країні ситуація із пандемією коронавірусу наразі погіршується.
«Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 захворілих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області», – розповів голова уряду.
Таким чином, за його словами, в деяких регіонах України можливі спалахи коронавірусного захворювання.
Нагадаємо, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і це далеко не кінцевий термін.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат – адаптивний карантин.
Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації.
Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.