  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Адаптивний карантин: в уряді вирішили, як запровадити «червону зону»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адаптивний карантин: в уряді вирішили, як запровадити «червону зону»
    Фото з відкритих джерел

    Україну поділять на три кольорових зони

    Україна переходитиме на адаптивний карантин, однак для запровадження «червоної зони» потрібне окреме рішення уряду.

    Про це на селекторній нараді у президента України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

    «Адаптивний карантин складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, та за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони», – зазначив він.

    «Червону зону» вводитимуть лише тоді, коли кількість госпіталізованих за сім днів збільшиться на понад 50% або буде понад 65% заповнених лікарняних ліжок з підведеним киснем. 

    При цьому Шмигаль додав, що в країні ситуація із пандемією коронавірусу наразі погіршується.

    «Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 захворілих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області», – розповів голова уряду.

    Таким чином, за його словами, в деяких регіонах України можливі спалахи коронавірусного захворювання.

    Нагадаємо, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і це далеко не кінцевий термін.

    Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат – адаптивний карантин.

    Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації.

    Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.

    Теги: Україна карантин Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies