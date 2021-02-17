Верховна Рада засудила злочинний режим Януковича. Про що йдеться в постанові

У постанові йдеться, що мають завершити розслідування злочинів під час Революції Гідності

Рада визначила Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення

Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. «За» проголосували 295 парламентаріїв.

Рада у такий спосіб заявила, що Революція Гідності – один із ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

Хто голосував за проєкт постанови

«Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме», – сказано в документі.

У заяві вказано, що акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому на Майдані Незалежності в Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

У документі підкреслюється, що узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

«Трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією й діяв всупереч національним інтересам України», – сказано в заяві.

Крім того, протиправну діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції гідності Рада засудила як таку, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував Раді ухвалити заяву у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності.