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    Верховна Рада засудила злочинний режим Януковича. Про що йдеться в постанові

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    У постанові йдеться, що мають завершити розслідування злочинів під час Революції Гідності - Верховна Рада засудила злочинний режим Януковича. Про що йдеться в постанові
    У постанові йдеться, що мають завершити розслідування злочинів під час Революції Гідності
    Фото з відкритих джерел

    Рада визначила Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення

    Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. «За» проголосували 295 парламентаріїв.

    Рада у такий спосіб заявила, що Революція Гідності – один із ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

    Хто голосував за проєкт постанови
    Хто голосував за проєкт постанови

    «Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме», – сказано в документі.

    У заяві вказано, що акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому на Майдані Незалежності в Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

    У документі підкреслюється, що узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

    «Трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією й діяв всупереч національним інтересам України», – сказано в заяві.

    Крім того, протиправну діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції гідності Рада засудила як таку, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.

    Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував Раді ухвалити заяву у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності.

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    Теги: Верховна Рада Віктор Янукович зброя Революція Гідності Беркут Україна революція
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