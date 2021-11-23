Кіт став зіркою політичного ток-шоу (відео)

Пухнаста тварина випадково увірвалася в прямий ефір

Звичайне політичне ток-шоу у Грузії раптово стало джерелом дотепів.

Прямо посеред телепередачі, на стіл застрибнув кіт, чим викликав здивування ведучого. Зрештою, пухнастик на ім'я Какуца, лишень потішив чоловіків своєю появою.

Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко показав, як вигулює своїх домашніх улюбленців на фоні ідилічної осінньої природи.

Домашнім тваринам – а це кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.