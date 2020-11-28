Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77

28 листопада зустрічає свій 77-й новий життєвий рік Олександр Сергійович Сафонов

Легендарний диктор УТ, народний артист України, офіційний голос держави 80-90-х років.

Ви, мої поважні, коли глянете на фотографії, відразу згадаєте цього диктора, оскільки Він приходив до нас з телевізора в кожну домівку.

Уже 11-й рік Олександр, після невдалої операції, прикутий до ліжка і пересувається тільки на інвалідному візку.

Мешкає зараз в Черкаській області.

Станція Поташ, що за 30 км від Тального.

Забрала його до себе в сім’ю далека родичка Таня: Янгол-охоронець Олександра.

Постійний зв‘зок з Олександром тримає Михайло Маслій. У нього всі координати Сашка.

Михайло Маслій передасть Ваші вітання.

Многії літа, Олександре!

Джерело: блог Миколи Канішевського

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