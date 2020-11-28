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    Думки вголос

    Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77

    • Микола Канішевський

      Журналіст

    • Розсилка
    Олександр Сафонов - Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77
    Олександр Сафонов

    28 листопада зустрічає свій 77-й новий життєвий рік Олександр Сергійович Сафонов

    Легендарний диктор УТ, народний артист України, офіційний голос держави 80-90-х років.

    Ви, мої поважні, коли глянете на фотографії, відразу згадаєте цього диктора, оскільки Він приходив до нас з телевізора в кожну домівку.

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    Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77
    Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77
    Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77
    Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77

    Уже 11-й рік Олександр, після невдалої операції, прикутий до ліжка і пересувається тільки на інвалідному візку.

    Мешкає зараз в Черкаській області.

    Станція Поташ, що за 30 км від Тального.

    Забрала його до себе в сім’ю далека родичка Таня: Янгол-охоронець Олександра.

    Постійний зв‘зок з Олександром тримає Михайло Маслій. У нього всі координати Сашка.

    Михайло Маслій передасть Ваші вітання.

    Многії літа, Олександре!

    Джерело: блог Миколи Канішевського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення
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