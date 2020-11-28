Легенді українського телебачення Олександру Сафонову – 77
28 листопада зустрічає свій 77-й новий життєвий рік Олександр Сергійович Сафонов
Легендарний диктор УТ, народний артист України, офіційний голос держави 80-90-х років.
Ви, мої поважні, коли глянете на фотографії, відразу згадаєте цього диктора, оскільки Він приходив до нас з телевізора в кожну домівку.
Уже 11-й рік Олександр, після невдалої операції, прикутий до ліжка і пересувається тільки на інвалідному візку.
Мешкає зараз в Черкаській області.
Станція Поташ, що за 30 км від Тального.
Забрала його до себе в сім’ю далека родичка Таня: Янгол-охоронець Олександра.
Постійний зв‘зок з Олександром тримає Михайло Маслій. У нього всі координати Сашка.
Михайло Маслій передасть Ваші вітання.
Многії літа, Олександре!
Джерело: блог Миколи Канішевського