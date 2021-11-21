Таліби заборонили телепередачі за участю жінок

Таліби заборонили програми, в яких жінки постають, на їх думку, занадто відкритими та порушують норми моралі

Бойовики заборонили трансляцію низки телепередач та серіалів

Захопивший владу в Афганістані рух «Талібан» заборонив трансляцію ряду телевізійних передач, у тому числі за участю жінок, випливає із заяви Міністерства ісламської орієнтації (Міністерство призову, орієнтації, веління благого і заборони негожого), повідомляють ЗМІ.

Згідно із заявою, всі телевізійні ЗМІ повинні контролювати, щоб їх передачі не порушували норми шаріату і моралі, розважальні програми не ображали релігійних почуттів населення, а жінки-журналістки покривали голову хусткою.

«Телесеріали за участю жінок заборонені до трансляції. Фільми і кліпи, де чоловіки або жінки постають у напівоголеному вигляді, також заборонено показувати» – йдеться у заяві відомства.

Міністерство заборонило показ фільмів, які насаджують іноземну культуру, а також будь-яких серіалів, в яких є зображення пророка Мухаммеда і його сподвижників.

Раніше нова влада Афганістану вже вносила зміни в роботу телебачення. Як повідомляли джерела в офіційній телерадіокомпанії парламенту Афганістану, таліби перейменували телеканал в Al-Hijra і запустили там передачі на Ісламську тематику.

До слова, представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою.

Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

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