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    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»

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    Кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні &ndash; домашні улюбленці родини Луценків - Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – домашні улюбленці родини Луценків
    Фото: Юрій Луценко/Facebook

    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»

    Ексгенпрокурор Юрій Луценко показав, як вигулює своїх домашніх улюбленців на фоні ідилічної осінньої природи. Відповідні знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Волохата банда в багряних тонах», – підписав світлини Луценко.

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    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»
    Фото: Юрій Луценко/Facebook

    «Боже… яка краса, гармонія і спокій. Пані Ірина створила чудесний Дім», пишуть у коментарях.

    «Який там спокій – чотири холерика в домі», – відповів на це ексгенпрокурор, очевидно, маючи на увазі своїх домочадців.

    Домашнім тваринам – а це кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

    Раніше ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

    Нагадаємо, раніше Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами.

    Теги: Юрій Луценко банда Facebook
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    Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»