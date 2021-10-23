Юрій Луценко розповів, що у нього вдома живе «чотири холерика»

Ексгенпрокурор Юрій Луценко показав, як вигулює своїх домашніх улюбленців на фоні ідилічної осінньої природи. Відповідні знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Волохата банда в багряних тонах», – підписав світлини Луценко.

«Боже… яка краса, гармонія і спокій. Пані Ірина створила чудесний Дім», пишуть у коментарях.

«Який там спокій – чотири холерика в домі», – відповів на це ексгенпрокурор, очевидно, маючи на увазі своїх домочадців.

Домашнім тваринам – а це кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

Раніше ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

Нагадаємо, раніше Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами.