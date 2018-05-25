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    Кому зашкодить новий скандал навколо зустрічі Трампа з Порошенком?

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    Петро Порошенко та Дональд Трамп - Кому зашкодить новий скандал навколо зустрічі Трампа з Порошенком?
    Петро Порошенко та Дональд Трамп

    Порошенко-Трамп: ця зустріч, за даними розслідування BBC, коштувала українській стороні 400-600 тисяч доларів

    Кому потрібен цей скандал і чому Київ обвинувачують у замороженні розслідування справи проти Пола Манафорта?

    Україна заперечує, що зустріч була проплачена. Джерела BBC кажуть, що представники Петра Порошенка начебто нелегальними каналами пролобіювали зустріч Порошенко-Трамп. Банкова спростовує та вважає це дезінформацією, яка має зашкодити Україні.

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    Дональд Трамп і без того потерпає від скандалів довкола втручання Росії у вибори в США. Трамп і Порошенко начебто домовилися, що Київ припинить справу екс-глави штабу Трампа, Пола Манафорта.

    Джерело: Deutsche Welle

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