Кому зашкодить новий скандал навколо зустрічі Трампа з Порошенком?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Дональд Трамп

Порошенко-Трамп: ця зустріч, за даними розслідування BBC, коштувала українській стороні 400-600 тисяч доларів

Кому потрібен цей скандал і чому Київ обвинувачують у замороженні розслідування справи проти Пола Манафорта?

Україна заперечує, що зустріч була проплачена. Джерела BBC кажуть, що представники Петра Порошенка начебто нелегальними каналами пролобіювали зустріч Порошенко-Трамп. Банкова спростовує та вважає це дезінформацією, яка має зашкодити Україні.

Дональд Трамп і без того потерпає від скандалів довкола втручання Росії у вибори в США. Трамп і Порошенко начебто домовилися, що Київ припинить справу екс-глави штабу Трампа, Пола Манафорта.

Джерело: Deutsche Welle