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    Конгресмен США: Київ, а не «Киев», на Донбасі - російські танки, а не «сепаратисти»

    Під час спільної конференції Atlantic Council та фонду Віктора Пінчука у Вашингтоні конгресмен США Вілл Герд звернувся до залу з промовою
    Зокрема, він розповів про свій перший візит в Україну і пояснив, як правильно звучить назва столиці, а також наголосив на некоректності слова «сепаратизм» на Донбасі. Серед інших учасників, що обговорювали кібероперації Росії в Україні та поза її межами був заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.
    • Сьогодні, 17:36
    • Розсилка
    Фото: uamodna.com

    Під час спільної конференції Atlantic Council та фонду Віктора Пінчука у Вашингтоні конгресмен США Вілл Герд звернувся до залу з промовою

    Зокрема, він розповів про свій перший візит в Україну і пояснив, як правильно звучить назва столиці, а також наголосив на некоректності слова «сепаратизм» на Донбасі.

    Серед інших учасників, що обговорювали кібероперації Росії в Україні та поза її межами був заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

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    Джерело: Радіо Свобода

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    Київ США Дмитро Шимків сепаратизм
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