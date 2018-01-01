Конгресмен США: Київ, а не «Киев», на Донбасі - російські танки, а не «сепаратисти»
- Сьогодні, 17:36
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Фото: uamodna.com
Під час спільної конференції Atlantic Council та фонду Віктора Пінчука у Вашингтоні конгресмен США Вілл Герд звернувся до залу з промовою
Зокрема, він розповів про свій перший візит в Україну і пояснив, як правильно звучить назва столиці, а також наголосив на некоректності слова «сепаратизм» на Донбасі.
Серед інших учасників, що обговорювали кібероперації Росії в Україні та поза її межами був заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.
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Джерело: Радіо Свобода