Конгресмен США: Київ, а не «Киев», на Донбасі - російські танки, а не «сепаратисти»

Під час спільної конференції Atlantic Council та фонду Віктора Пінчука у Вашингтоні конгресмен США Вілл Герд звернувся до залу з промовою

Зокрема, він розповів про свій перший візит в Україну і пояснив, як правильно звучить назва столиці, а також наголосив на некоректності слова «сепаратизм» на Донбасі. Серед інших учасників, що обговорювали кібероперації Росії в Україні та поза її межами був заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.



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Фото: uamodna.com

Під час спільної конференції Atlantic Council та фонду Віктора Пінчука у Вашингтоні конгресмен США Вілл Герд звернувся до залу з промовою

Зокрема, він розповів про свій перший візит в Україну і пояснив, як правильно звучить назва столиці, а також наголосив на некоректності слова «сепаратизм» на Донбасі.

Серед інших учасників, що обговорювали кібероперації Росії в Україні та поза її межами був заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

Джерело: Радіо Свобода