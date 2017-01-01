Марина Корнет не визнає, що «глава МВС ЛНР» Ігор Корнет є її батьком

Марина Корнет стверджує, що не підтримує відносин з «главою МВС ЛНР» Ігорем Корнетом

За словами дівчини, вона змінила номери телефонів і перестала ходити на навчання: Марина живе в Харкові і вчиться на прокурора в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.Марина Корнет відмовляється визнавати, що є дочкою так званого «міністра внутрішніх справ ЛНР». При цьому підтверджує, що її звуть Марина Ігорівна



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Марина Корнет

Марина Корнет стверджує, що не підтримує відносин з «главою МВС ЛНР» Ігорем Корнетом

За словами дівчини, вона змінила номери телефонів і перестала ходити на навчання: Марина живе в Харкові і вчиться на прокурора в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.



Марина Корнет відмовляється визнавати, що є дочкою так званого «міністра внутрішніх справ ЛНР». При цьому підтверджує, що її звуть Марина Ігорівна Корнет і родом вона з Луганська. Дівчина заявила журналістам, що її батьки розлучені, а відносини з батьком - вона не підтримує.

Нагадаємо, журналістам вдалося з'ясувати, що на Харківщині живуть баба і дід Марини Корнет.

Катерина і Сергій Грамотєєві - батьки дружини сепаратиста Корнета живуть під Харковом, у селищі Башкирівка, на території якого розташована військова частина. Спілкуватися з пресою вони не захотіли. Тільки сказали, що зятя не бачили кілька років, з ним не спілкуються, а в Луганську останній раз були у 2013 році.

Джерело: ТСН