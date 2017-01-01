Дочка луганського бойовика Корнета зникла з університету Харкова

Дочка Корнета навчається на прокурора в Харкові

Харківська студентка Марина Корнет, дочка одного з ватажків псевдореспубліки «ЛНР» Ігоря Корнета після оприлюднення подробиць її біографії сьогодні не з'явилася на заняттях, повідомляє ТСН. Також вона видалила сторінку з соцмереж та відключила телефон. У харківський вуз дівчина вступила влітку 2014 року, навчається в інституті



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Марина Корнет

Дочка Корнета навчається на прокурора в Харкові

Харківська студентка Марина Корнет, дочка одного з ватажків псевдореспубліки «ЛНР» Ігоря Корнета після оприлюднення подробиць її біографії сьогодні не з'явилася на заняттях, повідомляє ТСН. Також вона видалила сторінку з соцмереж та відключила телефон.

У харківський вуз дівчина вступила влітку 2014 року, навчається в інституті прокуратури на бюджеті. Але стипендії не отримує, в минулому році мала академічну заборгованість. Однокурсники говорити про Марину з журналістами не хочуть. Де вона зараз невідомо.

Але журналістам вдалося з'ясувати, що на Харківщині живуть її бабця і дід. Катерина і Сергій Грамотєєві - батьки дружини сепаратиста Корнета живуть під Харковом, у селищі Башкирівка, на території якого розташована військова частина. Спілкуватися з пресою вони не захотіли. Тільки сказали, що зятя не бачили кілька років, з ним не спілкуються, а в Луганську останній раз були у 2013 році.

21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.