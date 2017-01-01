Дочка луганського бойовика Корнета зникла з університету Харкова
- 24 Листопада, 18:22
-
Розсилка
Дочка Корнета навчається на прокурора в Харкові
Харківська студентка Марина Корнет, дочка одного з ватажків псевдореспубліки «ЛНР» Ігоря Корнета після оприлюднення подробиць її біографії сьогодні не з'явилася на заняттях, повідомляє ТСН. Також вона видалила сторінку з соцмереж та відключила телефон.
У харківський вуз дівчина вступила влітку 2014 року, навчається в інституті прокуратури на бюджеті. Але стипендії не отримує, в минулому році мала академічну заборгованість. Однокурсники говорити про Марину з журналістами не хочуть. Де вона зараз невідомо.
Але журналістам вдалося з'ясувати, що на Харківщині живуть її бабця і дід. Катерина і Сергій Грамотєєві - батьки дружини сепаратиста Корнета живуть під Харковом, у селищі Башкирівка, на території якого розташована військова частина. Спілкуватися з пресою вони не захотіли. Тільки сказали, що зятя не бачили кілька років, з ним не спілкуються, а в Луганську останній раз були у 2013 році.
21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.
Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.
Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.
Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську
23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.
Читайте також статтю: «Переворот» у Луганську. Як Росія перетворила «народну республіку» у бананову