Зімбабвійсько-луганське нагадування для Росії

За відсутністю громадянських свобод і політичних прав обидва режими (в Зімбабве і «ЛНР») схожі як один на одного, так і на нинішній російський режим

Мовою оригіналу Сама судьба как будто специально решила еще раз – накануне «президентского водевиля» в марте следующего года – напомнить миллионам политически и общественно активных российских граждан вполне очевидный ответ на вопрос, какой они несмотря ни на что упрямо отказываются видеть

ЛНР

За відсутністю громадянських свобод і політичних прав обидва режими (в Зімбабве і «ЛНР») схожі як один на одного, так і на нинішній російський режим

Мовою оригіналу

Сама судьба как будто специально решила еще раз – накануне «президентского водевиля» в марте следующего года – напомнить миллионам политически и общественно активных российских граждан вполне очевидный ответ на вопрос, какой они несмотря ни на что упрямо отказываются видеть и осознавать.



В последние несколько дней произошла смена первых лиц на вершинах власти – в Зимбабве (что вызвало невиданный прилив энтузиазма в этой стране и немного за ее пределами) и в т.н. «ЛНР» (что, кажется, не вызвало заметной эмоциональной реакции ни внутри этой территории, ни вовне ее).



Несмотря на небольшие отличия оба этих события:

во-первых, удивительно похожи друг на друга,

во-вторых, исключительно важны для нынешней России и в особенности для романтически настроенной прогрессивной российской общественности.



1. По отсутствию гражданских свобод и политических прав оба режима (в Зимбабве и «ЛНР») похожи как друг на друга, так и на нынешний российский режим. При этом по сравнению с российским (полутоталитарным) режимом зимбабвийский режим последние 4 года (2014-2017 гг.) является относительно более свободным (т.е. жестко авторитарным), а луганский – менее свободным (т.е. де-факто тоталитарным).



2. Замена первых лиц на вершинах власти в обоих случаях произошла только и исключительно в результате силовых действий (переворотов), осуществленных силовыми структурами этих режимов либо с угрозой применения оружия, либо с их прямым применением.



3. В результате обоих переворотов на смену прежним (формально гражданским) лицам пришли непосредственные руководители силовиков и спецслужб, лично вовлеченные в операции уничтожения оппозиционеров и других политических противников режимов. В Луганске переворотом руководил «министр МВД» И.Корнет, а новым руководителем «ЛНР» стал глава местного ГБ Л.Пасечник. В Хараре переворотом руководил начальник Генштаба зимбабвийской армии К. Чивенго, а новым президентом Зимбабве стал Э. Мнангагва с недвусмысленным псевдонимом «Нгвена» («Крокодил»). Эту ласковую кличку он заслужил еще в период партизанской войны – за жестокие убийства им и его бригадой белых фермеров. Будучи министром госбезопасности Крокодил «отличился», в частности, организацией резни «Гукурахунди», в рамках которой было убито более 20 тыс. гражданских лиц народности ндебеле.

4. Следует особенно подчеркнуть, что в обоих переворотах роль общественнно и политически активных граждан, проводимых ими гражданских, судебных, политических акций (выборов, митингов, демонстраций, шествий, пикетов, судебных расследований, парламентских резолюций и т.п.) была равна нулю. То есть она была: не «решающей», не «важной», не «скромной», не «незначительной», не «ничтожной». Она была несуществующей, отсутствующей, нулевой. Степень воздействия активных граждан и их действий на факт замены первых лиц в жестко авторитарных, полутоталитарных, тоталитарных режимах как в этих случаях, так и во всех иных исторически известных аналогичных случаях равна нулю.5. Еще раз следует особенно подчеркнуть то, что ни первые лица во власти, ни сам характер власти в жестко авторитарных, полутоталитарных, тоталитарных режимах не заменяются на выборах. Это возможно только и исключительно в результате силовых действий.6. Следовательно, участие общественно и политически активных граждан в водевильных спектаклях под названием «президентские выборы» – как в качестве «кандитатов» на высшие государственные посты, так и в качестве лиц, приходящих на избирательные участки и голосующих за каких-либо кандидатов на таких «выборах», – в принципе не может каким бы то ни было образом повлиять ни на определение персон на вершине государственной власти, ни на сам характер политического режима. Единственное, чего можно добиться такого рода участием со стороны общественно и политически активных граждан – так это бОльшей легитимизации как самого действующего политического режима, так и лиц, его возглавляющих. Поэтому участие общественно и политически активных граждан в водевильных спектаклях под названием «президентские выборы» имеет только одно следствие – укрепление действующего авторитарного/тоталитарного политического режима и удлинение сроков его существования. Следовательно, и призывы к участию граждан в водевильных шоу – от кого бы они ни исходили – своим следствием имеет только одно – укрепление действующего авторитарного/тоталитарного политического режима и удлинение сроков его существования.7. Сама судьба как будто намеренно выбрала в качестве поводов/причин обоих нынешних переворотов женщин, близких свергнутым диктаторам и не лишенных политических амбиций, – супругу Р.Мугабе Грейс в Хараре, руководительниц администрации и телевидения в Луганске И.Тейцман и А.Шуркаеву. В переложении на отечественный контекст подобный переворот в России означал бы отставку В.Путина в процессе подготовки им передачи его власти, например, Екатерине Путиной и замену его (точнее: их обоих) группой опытных ветеранов «партизанской» борьбы в лице, например, С.Иванова, Н.Патрушева, А.Бортникова, С.Нарышкина, С.Шойгу, С.Лаврова.

Джерело: Эхо Москвы

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