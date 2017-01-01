У Захарченка заявили про неминучість об'єднання «ДНР» і «ЛНР»
- Сьогодні, 13:44
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Бойовики знов активно заговорили про створення «Новоросії»
Так звана влада самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» розглядає створення «Новоросії» як «неминучий процес».
«Об'єднання у цілому можливе. Для цього потрібен оптимальний момент. На мою особисту думку, з одним керівництвом багато питань вирішувати набагато простіше й ефективніше», — зазначив російським «Известиям» так званий голова «народної ради «ДНР» Денис Пушилін.
При цьому сторони зазначають, що поспішне утворення «Новоросії» неможливе через Мінські угоди.
«Справа в Мінських домовленостях, дві «республіки» — їхні підписанти. Якщо створити «Новоросію» зараз, то виникає одразу питання про Мінські угоди», — пояснив заступник голови «народної ради «ЛНР» Дмитро Хорошилов.
Раніше у соцмережах почали поширювати звернення-заклик одного з комбатів луганських бойовиків до ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка «відродити «Новоросію». Так, командир батальйону «Брянка» Дмитро Пиндюрін вважає, що необхідно все-таки створити «Новоросію», а очолити її має Захарченко.
Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.
Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.
24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.
25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.
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