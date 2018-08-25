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    Меркель заспівала свою улюблену пісню з грузинським хором

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    <p>Ангела Меркель заспівала &laquo;Ми любимо бурі&raquo;</p> - Меркель заспівала свою улюблену пісню з грузинським хором

    Ангела Меркель заспівала «Ми любимо бурі»

    Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Грузії виконала свою улюблену пісню Wir lieben die Sturme (Ми любимо бурі).

    Відповідне повідомлення опубліковано на її сторінці в Instagram.

    «Спів за вечерею і несподіваний подарунок: прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе передав канцлеру Меркель картину XVII століття, яка зникла після війни в 1945 році з Дрезденського музею, була привезена в Радянський Союз і, нарешті, опинилася в Грузії», - йдеться у підписі до публікації.

    Як повідомляє Громадське телебачення Грузії, Меркель заспівала зі знаменитим грузинським ансамблем Швідкаца. Вона приєдналася до хору, що виконував пісню а капела, а потім подякувала за виконання.

    Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом, після закінчення якого попрямувала до Вірменії.

    Джерело: Новое Время

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