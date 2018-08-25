Меркель заспівала свою улюблену пісню з грузинським хором



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Ангела Меркель заспівала «Ми любимо бурі»

Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Грузії виконала свою улюблену пісню Wir lieben die Sturme (Ми любимо бурі).

Відповідне повідомлення опубліковано на її сторінці в Instagram.

«Спів за вечерею і несподіваний подарунок: прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе передав канцлеру Меркель картину XVII століття, яка зникла після війни в 1945 році з Дрезденського музею, була привезена в Радянський Союз і, нарешті, опинилася в Грузії», - йдеться у підписі до публікації.

Як повідомляє Громадське телебачення Грузії, Меркель заспівала зі знаменитим грузинським ансамблем Швідкаца. Вона приєдналася до хору, що виконував пісню а капела, а потім подякувала за виконання.

Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом, після закінчення якого попрямувала до Вірменії.

Джерело: Новое Время