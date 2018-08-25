Меркель заспівала свою улюблену пісню з грузинським хором
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Ангела Меркель заспівала «Ми любимо бурі»
Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Грузії виконала свою улюблену пісню Wir lieben die Sturme (Ми любимо бурі).
Відповідне повідомлення опубліковано на її сторінці в Instagram.
Gesangseinlagen beim Abendessen und ein Überraschungsgeschenk: Der georgische Ministerpräsident Mamuka Bachtadse übereicht Kanzlerin Merkel ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das nach Kriegsende 1945 aus einem Dresdner Museum verschwand und zunächst in die Sowjetunion und schließlich nach Georgien gelangte. – Singing at dinner and a surprising gift: Georgian Prime Minister Mamuka Bachtadse handed Chancellor Merkel a painting from the 17th century that disappeared after the war in 1945 from a Dresden museum and reached at first the Soviet Union and finally Georgia.
«Спів за вечерею і несподіваний подарунок: прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе передав канцлеру Меркель картину XVII століття, яка зникла після війни в 1945 році з Дрезденського музею, була привезена в Радянський Союз і, нарешті, опинилася в Грузії», - йдеться у підписі до публікації.
Як повідомляє Громадське телебачення Грузії, Меркель заспівала зі знаменитим грузинським ансамблем Швідкаца. Вона приєдналася до хору, що виконував пісню а капела, а потім подякувала за виконання.
Меркель перебувала в Грузії з дводенним візитом, після закінчення якого попрямувала до Вірменії.
Джерело: Новое Время