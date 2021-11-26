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    Через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки

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    30 листопада заборону на авіарейси в Південну Африку та Ботсвану введе Іспанія - Через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки
    30 листопада заборону на авіарейси в Південну Африку та Ботсвану введе Іспанія
    фото з відкритих джерел

    Експерти вважають, що штам B.1.1.529 може бути стійкішим до вакцин

    На тлі виявлення нового виду коронавірусу B.1.1.529 уряди різних країн почали вводити обмеження на польоти в країни Південної Африки. Зокрема, заборонили польоти до Африки Іспанія, Філіппіни, Італія, Чехія і Японія, повідомляє The Guardian.

    Так, з вівторка, 30 листопада заборону на авіарейси в Південну Африку та Ботсвану введе Іспанія.

    Філіппіни також призупинили сьогодні в'їзні міжнародні рейси з Південної Африки та інших країн, де були зафіксовані випадки або ймовірність випадків захворювання новим варіантом коронавірусу – ПАР, Ботсвана, Намібія, Зімбабве, Лесото, Есватіні та Мозамбік. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 грудня.

    Крім того, в число країн, які ввели ряд обмежень на поїздки в країни Південної Африки, увійшли Британія, Індія, Японія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та Сінгапур.

    Також заборону на поїздки у більшу частину Африки після виявлення нового варіанту вірусу B. 1.1.529 ввів Ізраїль.

    «Наразі ми знаходимося на межі надзвичайного стану», – заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет, згідно із заявою його канцелярії, перш ніж розширити оголошену ним у четвер заборону на в'їзд іноземців з семи африканських країн і поїздки ізраїльтян у них.

    Згідно з обмеженнями, всі африканські країни, за винятком країн Північної Африки, були додані у «червоний список» країн підвищеного ризику для Ізраїлю.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

    Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

    Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

    Також у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%.

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    Теги: Ізраїль Італія Іспанія літак авіаперевезення Африка карантин ВООЗ коронавірус
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    Через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки