Через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки

30 листопада заборону на авіарейси в Південну Африку та Ботсвану введе Іспанія

Експерти вважають, що штам B.1.1.529 може бути стійкішим до вакцин

На тлі виявлення нового виду коронавірусу B.1.1.529 уряди різних країн почали вводити обмеження на польоти в країни Південної Африки. Зокрема, заборонили польоти до Африки Іспанія, Філіппіни, Італія, Чехія і Японія, повідомляє The Guardian.

Так, з вівторка, 30 листопада заборону на авіарейси в Південну Африку та Ботсвану введе Іспанія.

Філіппіни також призупинили сьогодні в'їзні міжнародні рейси з Південної Африки та інших країн, де були зафіксовані випадки або ймовірність випадків захворювання новим варіантом коронавірусу – ПАР, Ботсвана, Намібія, Зімбабве, Лесото, Есватіні та Мозамбік. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 грудня.

Крім того, в число країн, які ввели ряд обмежень на поїздки в країни Південної Африки, увійшли Британія, Індія, Японія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та Сінгапур.

Також заборону на поїздки у більшу частину Африки після виявлення нового варіанту вірусу B. 1.1.529 ввів Ізраїль.

«Наразі ми знаходимося на межі надзвичайного стану», – заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет, згідно із заявою його канцелярії, перш ніж розширити оголошену ним у четвер заборону на в'їзд іноземців з семи африканських країн і поїздки ізраїльтян у них.

Згідно з обмеженнями, всі африканські країни, за винятком країн Північної Африки, були додані у «червоний список» країн підвищеного ризику для Ізраїлю.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Також у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу «Дельта» лише приблизно на 40%.



