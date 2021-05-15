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    Мігранти, цензура та герої США: Байден скасував сім указів Трампа

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    Джо Байден скасував відразу сім указів, які підписав його попередник - Мігранти, цензура та герої США: Байден скасував сім указів Трампа
    Джо Байден скасував відразу сім указів, які підписав його попередник
    Фото: AFP

    Глава Білого дому, зокрема, скасував указ Трампа про припинення в'їзду в США іммігрантів без медичної страховки

    Президент США Джо Байден скасував відразу сім указів, які підписав його попередник Дональд Трамп.

    На сайті Білого дому повідомляється, зокрема, що Байден скасував указ Трампа про припинення в'їзду в країну іммігрантів без медичної страховки. Відзначається, що документ «не просуває інтереси США».

    Байден також скасував укази про запобігання онлайн-цензури, захисту пам'яток, будівництво та відновлення пам'ятників американським героям і створення парку монументів героям країни.

    Припинено дію указу щодо захисту американців від надмірної криміналізації, який захищав чиновників від переслідування за порушення регуляційних норм, і указу про ребрендинг американської допомоги, яка поставляється в інші країни.

    Як повідомлялося, адміністрація американського президента Джо Байдена відновила політику прозорості й щомісячно публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп мігранти політика президент указ
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