Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото

Барак та Мішель Обами у перебувають у шлюбі вже близько 30 років

Колишня перша леді привітала підписників з новорічними святами

Дружина колишнього президента США Барака Обами опублікувала в Instagram новорічне фото разом із чоловіком. На світлині Мішель Обама разом із Бараком Обамою позують, обійнявшись, та вдягнувши стилізовані окуляри із символікою 2022 року.

«Бажаю всім року, наповненого щастям, любов'ю та міцним здоров'ям», – зазначила дружина експрезидента у підписі до світлини.

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Привітання зворушило багатьох підписників дружини експрезидента. За перші вісім годин світлина зібрала більш ніж 3,5 млн вподобань.

«Назавжди перша леді!!!», – прокоментувала фото одна з користувачок соціальної мережі.

«О Господи» Я вас люблю!», – написала інша підписниця.

Нагадаємо, Барак Хусейн Обама – американський політик, 44-й президент США, очолював країну упродовж двох президентських термінів (2009-2017 роки).

Раніше Барак та Мішель Обами зворушливо привітали один одного з річницею весілля (фото).

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