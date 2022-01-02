  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Барак та Мішель Обами у перебувають у шлюбі вже близько 30 років - Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото
    Барак та Мішель Обами у перебувають у шлюбі вже близько 30 років
    фото: мфшель Обама/Instagram

    Колишня перша леді привітала підписників з новорічними святами

    Дружина колишнього президента США Барака Обами опублікувала в Instagram новорічне фото разом із чоловіком. На світлині Мішель Обама разом із Бараком Обамою позують, обійнявшись, та вдягнувши стилізовані окуляри із символікою 2022 року.

    «Бажаю всім року, наповненого щастям, любов'ю та міцним здоров'ям», – зазначила дружина експрезидента у підписі до світлини.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

    Привітання зворушило багатьох підписників дружини експрезидента. За перші вісім годин світлина зібрала більш ніж 3,5 млн вподобань.

    «Назавжди перша леді!!!», – прокоментувала фото одна з користувачок соціальної мережі.

    «О Господи» Я вас люблю!», – написала інша підписниця.

    Нагадаємо, Барак Хусейн Обама – американський політик, 44-й президент США, очолював країну упродовж двох президентських термінів (2009-2017 роки).

    Раніше Барак та Мішель Обами зворушливо привітали один одного з річницею весілля (фото).

    Читайте також:
    Теги: Барак Обама весілля Мішель Обама президент дружина Instagram перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Барак Обама з дружиною зробили смішне новорічне фото