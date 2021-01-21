Перший день роботи президента Байдена: 12 яскравих фактів

Байден відучора став найстаршим президентом Сполучених Штатів: у листопаді минулого року йому виповнилося 78

У Білий дім зайшов найповажніший з усіх президентів за всю історію США

Щойно відгриміли урочистості інавгурації Джо Байдена, як у Сполучених Штатах розпочалась нова епоха. Новий глава держави в усьому критикував рішення попередника. Не випадково, у перші ж години перебування на посаді Байден першим ділом скасував низку знакових указів свого попередника.

Байден – другий в історії країни після Джона Кеннеді президент католицького віросповідання. До початку церемонії він відвідав месу в соборі апостола Матвія – кафедральному храмі Римо-католицької єпархії Вашингтону.

Крім того, Байден відучора став найстаршим президентом Сполучених Штатів: у листопаді минулого року йому виповнилося 78. Попередній рекорд належав Трампу, який сів у крісло президента у 70 років. У ЗМІ навіть мусуються припущення, що Байден у силу віку не зможе добути президентом повний термін. У такому разі замість нього керуватиме країною віце-президент.

Зауважимо, що інавгураційні урочистості в країні проходили на тлі пандемії коронавірусу, від якого у Сполучених Штатах вже загинули 400 тис. людей, а також невдовзі після штурму Капітолію. Отже, інавгурація, як і сам новий президент, була дещо незвичайною – і ось чому.

Факт 1: на інавгурації всі були у масках

На жаль, свято інавгурації не скасовує коронавірусу, тож усі присутні на події мали бути у масках. Новий президент з родиною та командою – не виняток. Ба більше: для Байдена, який завжди критикував підходи свого попередника Дональда Трампа до протидії пандемії, обов’язкова маска ще й стала символом пріоритетності боротьби з Covid-19.

Жінки з оточення Байдена перетворили маски на аксесуар: за кольором вони збігалися із пальтами. Фото The Washington Post

Факт 2: безпрецедентні заходи безпеки

У переддень інаугурації Вашингтон нагадував фортецю: з колючим дротом, перекритими дорогами та контингентом у 25 тис. силовиків. Такі заходи безпеки були прийняті після штурму Капітолію прибічниками Трампа.

Силовики буквально заполонили Вашингтон напередодні інавгурації. Фото з відкритих джерел

Факт 3: гімн перед церемонією виконала Леді Гага

Офіційна частина інавгураційної церемонії розпочалася традиційно з гімну. Виконувала його поп-діва Леді Гага. Їй така честь випала вперше. Українцям було особливо приємно, оскільки у вчорашньому образі суперзірки ми бачили риси, притаманні Юлії Тимошенко.

Факт 4: Трамп проігнорував інавгурацію наступника

Попередник Джо Байдена Дональд Трамп з дружиною не прийшли подивитися, як Джо Байден складає присягу. Тож частина церемонії, де попередній президент символічно передає владу наступному, теж була відсутня. Трамп став першим за півтора століття живим президентом, який пропустив інавгурацію наступника. Востаннє так вчинив Ендрю Джонсон в 1869 році.

На інавгурації присутності були три попередники Байдена з дружинами: Барак і Мішель Обама, Джордж і Лора Буш, а також Білл і Хілларі Клінтон.

Попередники прийшли привітати нового президента Сполучених Штатів. Фото Zuma/ТАСС

Факт 5: «великодушний» лист від Трампа

Проте Трамп залишив своєму наступнику Джо Байдену на столі листа. Байден назвав послання «дуже великодушним», але не став розкривати його суті. «Президент написав мені дуже великодушний лист. Це – приватний лист, і я не буду говорити вам про зміст, поки не поговорю з ним», – пояснив Байден журналістам.

Що написав Трамп Байдену? Поки що це таємниця. Фото з відкритих джерел

Факт 6: Байден виголосив просту промову

Промова Байдена не була пафосною чи з претензією на оригінальність. У своєму спічі він постав вельми скромним («Сьогодні ми святкуємо перемогу не кандидата, а справи — справи демократії»), дружнім щодо попередників («Я дякую своїм попередникам від обох партій за їхню присутність тут сьогодні») та республіканців («Я буду боротися за тих, хто не підтримав мене (на виборах президента США — ред.), так само як і за тих, хто підтримав»).

Серед ключових тез – про активне протистояння коронавірусу («Ми будемо рухатися вперед швидко і невідкладно»), про об’єднання Сполучених Штатів («Вся моя душа віддана тому, щоб об'єднати Америку, об'єднати наш народ, об'єднати нашу націю»), а також про активну та сильну позицію на міжнародній арені («Ми будемо сильним і надійним партнером заради миру, прогресу і безпеки»).

У своїй промові Байден закликав до єдності. Фото АР

Факт 7: Байден отримав президентський Twitter-аккаунт

Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States). Впродовж першої години існування аккаунту на нього підписалися 4,8 млн фоловерів.

Перший запис став таким: «Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна гаяти часу. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи – діятиму рішуче, надам негайну допомогу американським сім'ям».

Факт 8: Барак Обама привітав Байдена

Колишній, 44-й глава Сполучених Штатів Барак Обама, під час президентства якого Байден обіймав посаду віцепрезидента, привітав нового керівника держави. Відомо, що Обаму з Байденом пов’язує не лише спільна робота у минулому, а й міцна дружба. Обама написав кілька привітальних постів, до одного з них прикріпив фото, на якому вони з Байденом обнімаються. «Вітаю свого друга, президента Джо Байдена! Твій час настав», – написав він.

Факт 9: Зеленський привітав Байдена і запросив у Київ

Президент Володимир Зеленський привітав нового очільника США Джо Байдена з вступом на посаду та заявив, що впевнений у покращенні відносин між країнами. «Спостерігаючи за інавгурацією нового президента США в офісі на Банковій, я буду радий вітати Джо Байдена у Києві. Я впевнений, наші відносини будуть покращені», — написав він на своїй сторінці в Twitter.

Зеленський також зазначив, що церемонію інавгурації у прямому ефірі дивився разом із главою Офісу президента Єрмаком та тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін.

Факт 10: у перші ж години президентства Байден підписав 17 важливих указів

Серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді. Як відомо, свого часу про вихід з обох організацій розпорядився попередній президент США Дональд Трамп.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттереш привітав ці кроки. «Я готовий тісно співпрацювати з президентом Джо Байденом та іншими лідерами, щоб подолати надзвичайну ситуацію з кліматом і краще боротися з Covid-19», – підкреслив він.

Байден взявся за роботу у перші ж години після інавгурації

Факт 11: біржі США після інавгурації Байдена закрилися на історичному максимумі

Після присяги Байдена світові фондові індекси зросли до нових рекордних максимумів. Інвестори вірять в подальші стимули економіки США при новій адміністрації.

Інвестори повні сподівань на Байдена. Фото з відкритих джерел

Факт 12: Усі говорять про вбрання Камали Гарріс

Зазвичай широкий загал з нетерпінням очікує побачити вбрання нової першої леді і поспішає проголосити її іконою стилю. На цей раз увага була прикута не до дружини нового президента, а до віце-президента: Камали Гарріс, першої жінки, яка обійняла цю посаду.

Присягу Гарріс склала у приталеному синьому пальто і синій сукні довжиною до середини коліна. «Фішка» у тому, що ці предмети одягу були створені темношкірими дизайнерами: Крістофером Джоном Роджерсом і Серджіо Хадсоном.

Прикрасила себе Гарріс намистом з перлин – це для неї традиційна прикраса, перлинам вона не зраджує от вже кілька десятиліть. Любов до перлів бере початок ще з університетських часів: тоді вона була членом сестринства, засновниці якого називали себе «Двадцять перлин».

Гарріс – нова ікона стилю Америки? Фото з відкритих джерел

Наталія Сокирчук, «Главком»