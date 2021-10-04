Барак та Мішель Обами зворушливо привітали один одного з річницею весілля (фото)

Обами разом уже 29 років

Сьогодні, 4 жовтня, американський експрезидент Барак Обама та його дружина Мішель святкують річницю шлюбу. Подружжя разом уже 29 років. На честь оксамитового весілля пара показала фото з юності.

«Як це почалося проти того, як це відбувається. З ювілеєм, Барак! Люблю тебе!», – написала Мішель у своєму Facebook.

Барак Обама у Facebook теж привітав дружину.

«З ювілеєм, Мішель! За останні 29 років мені подобалося спостерігати, як світ пізнає вас не просто як доньку Південної сторони, а як матір, адвокатку, виконавчу директорку, письменницю, першу леді та мою найкращу подругу. Я не уявляю життя без тебе», – зворушливо написав Обама.

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