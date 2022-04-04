Могли розстріляти. Українка забрала в рашистів ящик із патронами (відео)

Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

Жителька села Перемога Броварського району на Київщині вкрала в окупантів скриню з боєприпасами.

«Ця смілива жінка вилучила в окупантів цілий мішок боєприпасів та заховала в кролячій клітці. Коли село було звільнене, передала набої українським захисникам», − розповів боєць Денис Попов.

Він виклав відео, як жінка розгрібає свій сховок і дістає патрони. «Могли розстріляти, але я забрала для нашої армії», − каже жінка.

Нагадуємо, що ще 25 лютого InformNapalm опублікував 3 таблиці з даними на понад 100 000 російських військових . Орієнтовно ця база актуального стану на 2018 рік, тобто в ній може не бути тих, хто підписав контракти після 2018 року і, навпаки, в цей час може бути тихою, хто служить до 2018 року.

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