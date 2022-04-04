Рашисти готуються до наступу на Слов'янськ – Генштаб

Росіяни хочуть й надалі бомбардувати Харків

Окупанти готуються до наступу в напрямку Слов'янська, а також залишається висока ймовірність авіаційних та ракетних ударів по об'єктах Харкова та Полісся. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00.

Так, на Поліському напрямку висока ймовірність ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з літаків, що діють в Білорусі. На Волинському напрямку без змін: білоруські військові продовжують прикривати кордон.

Окупанти продовжують блокувати Харків, обстрілювати місто з артилерії, триває перегрупування військ. За даними Генштабу, росіяни посилюють повітряне прикриття важливих об'єктів біля Бєлгорода (Росія) та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

Для уточнення позиції ЗСУ противник проводив розвідку за допомогою безпілотника біля Барвінкового (Харківщина). Також окупанти намагаються відновити міст через Сіверський Донець біля Ізюма. Біля Бражківки відбулась розвідка боєм, але без успіху, тож ворог відійшов на раніше займані рубежі.

Також окупанти зосереджені на населених пунктах Рубіжне та Попасна, триває підготовка до наступу на Сєвєродонецьк та отримання повного контролю над Маріуполем. Лише за 4 квітня по місту здійснили 8 авіаударів, тривають вуличні бої.

На Південнобузькому напрямку українська війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку з безпілотника у районі Миколаєва.

Діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена через складні погодні умови (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у Чорноморській та Азовській зонах.

Крім того, фіксується переміщення російських підрозділів на території РФ та Білорусі. Так, на Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їхнє подальше переміщення.

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