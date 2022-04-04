Лікарка в окупованій Бучі приймала пологи та рятувала життя важкопораненим

У окупованій Бучі 7 березня народилася дитина, пологи приймали лікарка-терапевт, дизайнер та домогосподарка

Лікарка-терапевт Ірина Язова, яка залишилася у окупованій рашистами Бучі, рятувала життя поранених рашистами людей, а одного разу виконала роботу акушера-гінеколога. Про це написала на Facebook журналістка Вікторія Куриленко.

За словами журналістки, її сусіда 5 березня на вулиці Бучі підстрелили окупанти, коли він просто йшов від родичів додому. Три години чоловік на ім’я Володимир лежав на дорозі, де його мало не переїхали танки. Пізніше Володимира принесли додому, і лікарка Ірина Язова кілька днів лікувала його, перев’язувала рану, знеболювала, чим урятувала чоловіку життя.

Також Ірина допомагала іншим постраждалим від російських звірств. Зокрема, сім’я із Ірпеня, яка намагалася виїхати через Бучанський залізничний переїзд, але там її автомобіль підстрелили рашисти. Внаслідок обстрілу жінка отримала наскрізне поранення гомілки, а півторарічна дитина – важке поранення ноги. Язова допомогла і цим людям.

Крім допомоги пораненим, лікарка одного разу змушена була прийняти пологи. У будинку журналістки залишилася вагітна жінка, 7 березня у неї почалися перейми. Терапевт Язова в умовах, коли у Бучі уже не було ні води, ні електроенергії, ні тепла, допомогла дитині народитися на світ. Разом з лікаркою у цьому процесі брали участь непрофесіонали – дизайнер та домогосподарка.

«Свої дії Іра не вважає чимось незвичайним, вона просто робила те, що вважала за потрібне в даний момент – була вірна клятві Гіппократа, допомагала тим, хто потребував допомоги», – підсумувала цю неймовірну історію журналістка.

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