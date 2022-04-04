Російська влада дружно назвала свідчення бучанських звірств «фейком»

Росія відхрещується від звірств своєї армії у Бучі, називаючи усі фото- та відеодокази фейками

Міноборони Росії заявляє, що нібито знайшло докази того, що убиті та зґвалтовані російськими солдатами жителі Бучі – це вигадки

Російська влада кинулася спростовувати причетність своїх військових до звірств у північно-західних передмістя Києва, виявлених після звільнення населених пунктів від рашистських підрозділів. Про це пише видання РІА «Новості».

Зокрема, бучанські звірства прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков, назвавши їх «провокацією», яку сама ж Росія і пропонувала розслідувати.

«Ми вважаємо, що ця тема має обговорюватися, повинна обговорюватися на максимально високому рівні, тому була ініціатива розглянути цю тему, наша ініціатива розглянути тему у Раді безпеки (ООН – ред.). Знаємо, що ця ініціатива була заблокована», – бідкаючись, прокоментував ситуацію журналістам Пєсков.

Більш того, у Кремлі заявили, що у оприлюднених фото- та відеодоказах злочинів російських окупантів «були виявлені ознаки відео фальшування і фейків».

Провокацією інформацію про бучанський терор назвало і міністерство оборони Росії. Відомство Сергія Шойгу збрехало, що за час перебування рашистів у Бучі там не те що не загинула – навіть не постраждала жодна цивільна людина. Міноборони Росії розказало свою версію подій: начебто рашисти вийшли з Бучі ще 30 березня, а північні виїзди з міста ніхто не блокував, а сама Буча обстрілювала ся українськими військами з танків та систем залпового вогню.

Пізніше до відбілювання російських звірств у передмісті Києві підключився і міністр закордонних спав Росії Сергій Лавров. Лавров заявив, що «ситуація навколо Бучі» є нічим іншим, як фейковою атакою на Росію. На думку міністра, бучанська «провокація» є загрозою міжнародній безпеці.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.