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    Звірства росіян на Київщині: Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН

    Порошенко переконаний &ndash; докази масових вбивств українців мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України - Звірства росіян на Київщині: Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН
    Порошенко переконаний – докази масових вбивств українців мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України

    «Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу», – Петро Порошенко

    Петро Порошенко закликає зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, щоб представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.

    «Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися», – написав Порошенко у Facebook.

    «Закликаю скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини. Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду», – наголошує п’ятий Президент.

    Порошенко переконаний – докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.

    «Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м‘ясником путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє», – пише Порошенко.

    «Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі», – переконаний Петро Порошенко.

    «Криваві репресії проти українців вкотре переконують мене в тому, що єдиний можливий шлях для регіональної та світової безпеки – це депутінізація росії», – резюмує п’ятий президент.

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    Теги: Петро Порошенко росія окупанти ООН війна путін путінський режим Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Звірства росіян на Київщині: Порошенко закликає екстрено скликати Радбез ООН