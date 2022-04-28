Російські священники освятили з гелікоптера Бєлгород прямо перед вибухами (відео)

Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах кадри зі слідами спалахів у небі

Священики РПЦ вирішили освятити Бєлгород аби захистити від нових вибухів.

Для цього вони з іконою облетіли місто на військовому гелікоптері. З собою вони захопили Іверську ікону Божої Матері та Благодатний вогонь від Гробу Господнього.

Враховуючи, що вже цієї ночі жителі Бєлгорода чули вибухи та бачили спалахи в небі, у московських попів вийшло не дуже.

Нагадаємо, уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи. Представник пресслужби уряду регіону повідомив, що спрацювала система ППО.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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