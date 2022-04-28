  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Російські священники освятили з гелікоптера Бєлгород прямо перед вибухами (відео)

    Бог не допоміг московським попам - Російські священники освятили з гелікоптера Бєлгород прямо перед вибухами (відео)
    Бог не допоміг московським попам
    скріншот з відео

    Жителі Бєлгорода публікують у соціальних мережах кадри зі слідами спалахів у небі

    Священики РПЦ вирішили освятити Бєлгород аби захистити від нових вибухів.

    Для цього вони з іконою облетіли місто на військовому гелікоптері. З собою вони захопили Іверську ікону Божої Матері та Благодатний вогонь від Гробу Господнього.

    Враховуючи, що вже цієї ночі жителі Бєлгорода чули вибухи та бачили спалахи в небі, у московських попів вийшло не дуже.

    Нагадаємо, уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи. Представник пресслужби уряду регіону повідомив, що спрацювала система ППО.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські священники освятили з гелікоптера Бєлгород прямо перед вибухами (відео)