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    Путін підписав указ про санкції проти «недружніх країн»: про що йдеться

    Путін запровадив санкції проти Заходу, але точний список підсанкційних фізичних та юридичних осіб буде відомий пізніше - Путін підписав указ про санкції проти «недружніх країн»: про що йдеться
    Путін запровадив санкції проти Заходу, але точний список підсанкційних фізичних та юридичних осіб буде відомий пізніше
    фото з російських ЗМІ

    Володимир Путін наказав припинити торгівельну діяльність із «недружніми» країнами та компаніями

    Президент Росії підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми». Текст указу оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    Згідно із цим указом, забороняються будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами, які потраплять до так званого чорного санкційного списку. Також указ припиняє виконання Росією зобов’язань навіть по уже існуючих контрактах.

    Також указ забороняє вивозити з території Росії будь-яку сировину та продукцію на користь фігурантів «чорного списку».

    Список фізичних та юридичних осіб, щодо яких будуть запроваджені ці контрсанкції, має надати протягом десяти днів російський уряд.

    Нагадаємо, що 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

    До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

    Додамо, що Євросоюз завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії. До цього пакету включене, зокрема, і нафтове ембарго.

    Також сьогодні, 3 травня, Євросоюз анонсував відключення нових російських банків від SWIFT.

    Теги: росія окупанти санкції війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін підписав указ про санкції проти «недружніх країн»: про що йдеться