Російський священник лякає вірян «коричневою чумою» в Україні (відео)

Путінська орда прожовжує вбивати мирних українців

Російська церква вляпалась в черговий скандал. В інтернет виклали відео, де протоієрей та настоятель храму у Єкатеренбурзі Дмитро Черняк, лякає прихожан казками про «коричневу чуму» в Україні.

«На заході нашої батьківщині, сила російської зброї знову звільняє світ від «коричневої чуму». Це необхідно. «Спецоперація» – це видалення ракової пухлини, що вимагає від наших братів та сестер докладання усіх сил», – заявив священник.

За його словами, кожен росіянин зараз має самовіддано підтримувати армію та президента Путіна.

Нагадаємо, міноборони РФ традиційно анонсує чергові об'єкти, по яких будуть завдані удари, аргументуючи це тим, що саме там «ховаються бойовики, нацисти, націоналісти» і т.п. Цього разу було заявлено про удар по Свято-Успенській Святогірській лаврі.

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