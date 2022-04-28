Українська розвідка розкрила місію, яку Путін поклав на Московську церкву

Розвідка оприлюднила імена майже 250 «пропагандистів у рясах»

Воєнна розвідка Міноборони України оприлюднює відомості про служителів Російської православної церкви, які співпрацюють з пропагандистами Кремля та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій. Першим у цьому списку значиться керівник РПЦ Гундяев Владимир Михайлович або Кирило. Загалом у списку – майже 250 імен.

«Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину «русского міра», яка не відповідає православному вченню», – наголошує розвідка.

Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

За даними ГУР МО України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Розвідка нагадує, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, як російські священники освятили з гелікоптера Бєлгород прямо перед вибухами.

П'ятий президент Петро Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гундяєва.

Журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.

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