Музика під час війни. Киянин на вулиці зіграв легендарну українську пісню (відео)

Триває одинадцята доба відкритої війни Росії проти України

Мешканець столиці підняв настрій сусідам, виконавши на трубі «Червону Калину».

Очевидці зняли на відео цей виступ.

Чоловік грає на трубі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Можливо, щоб було близько йти до укриття, якщо знову почне лунати сирена повітряної тривоги.

Нагадаємо, під час нової хвилі широкомасштабного наступу Росія може знищувати міста й таким чином «зачищати» територію, як це було у Чечні та Сирії. У ворога просто немає підрозділів, які уміють точково працювати, бо їх знищили Збройні сили України. Про це заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.