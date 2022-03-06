Польща не збирається надсилати винищувачі в Україну

Раніше ЗМІ повідомили, що Польща готова надати Україні винищувачі МіГ-29

Винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні у Польщі, не будуть відправлені до України. Про це заявив уряд у Варшаві, заперечуючи раніше поширені повідомлення, пише DW.

«Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів», - повідомив у неділю, 6 лютого, офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання Nexta.

У повідомленні наголошується, що влада Польщі «надає суттєву допомогу в інших сферах».

У твіті також міститься посилання на інформацію Генштабу збройних сил Польщі, згідно з якою всі польські літаки МіГ-29 перебувають на своїх базах, крім того, вони марковані знаком ВПС Польщі у кольорах червоно-білого державного прапора.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні.

6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. «Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти зробити так, щоб вони отримали чим засипати літаки, які вони передають українцям?», – сказав Блінкен.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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