На Донеччині поставили унікальну лавку з пластику (відео)

У Соледарі встановили лавку із перероблених пластикових кришечок

Лавку з переробленого пластику, який був просто сміттям, встановили у Соледарі за кошти фонду «Ізоляція». Матеріал у вигляді перероблених пластикових кришечок збирали місцеві школярі.

Лавочку зеленого кольору встановили минулого тижня, біля офісу фонду «Ізоляція». Виготовила лавочку одеська компанія «Дорогоцінний пластик Україна». На її створення витратили 40 кілограмів кришечок, повідомила менеджерка платформи «Ізоляція» Наталя Тищук.

«Учні соледарської школи №13 взяли участь у нашому проєкті, вони збирали кришечки з пляшок. Ми їх відправили й «Ізоляція» допомогла у виготовленні лавочки» – розповіла менеджерка платформи «Ізоляція»

За словами Наталії Тищук, лавочка – антивандальна. Вона розрахована на 2-3 людини. Також тут є безкоштовний Wi-Fi, логін до нього написаний на одній із пластикових пластин.

Нагадаємо, у Великій Британії група дослідників винайшла нешкідливий для планети пластик. Він розкладається в віск. Європейська компанія вже уклала угоду з постачальником гіганта 7-Eleven на Тайвані.

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