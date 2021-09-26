У закордонних паспортах перевірять правильність транслітерації імен

У паспортах проведуть перевірку правильності транслітерації імен

У закордонних паспортах українців проведуть масштабну перевірку правильності транслітерації імен. Про це попередила глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, повідомляє «Україна 24».

За її словами, час від часу подібні перевірки необхідно проводити.

Орися Демська нагадала, що міжнародний стандарт і українська мова присутні в міжнародному транслітераційному стандарті, який датований 1995 роком. І очевидно, що ніхто не планує в майбутньому переглядати цю стандартну таблицю.

«Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають – ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами», – продовжила глава Нацкомісії.

Суть перевірки полягає в тому, щоб перевірити, наскільки гармонізована транслітерація в паспортах українців, оскільки даний стандарт орієнтований на міжнародний вектор України.

«Як вийде на практиці – подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. За законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою», – резюмувала Орися Демська.

Як відомо, у застосунку «Дія» з’явився новий функціонал, який наразі доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України – шеринг документів, зокрема, це і шеринг електронного паспорта.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».