МЗС звернеться до Євросоюзу через новий газовий контракт між Угорщиною та Росією

Україна відреагувала на підписання Угорщиною газового контракту з РФ

Угорщина сьогодні підписала у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським «Газпромом» на постачання газу в обхід України. У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Там рішення Угорщини назвали «виключно політичним» та «економічно необґрунтованим». Зокрема, у МЗС вказують, що Угорщині вигідніше отримувати газ транзитом через газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

Натомість рішення країни у міністерстві назвали ухваленим «на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України».

«З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто», – зазначають у МЗС.

У міністерстві вирішили перенести засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня у Будапешті за співголовування глав МЗС двох країн.

Окрім того, українська сторона звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Минулого місяця Будапешт заявив, що погодив із Москвою всі умови для набрання чинності новою довгостроковою угодою про постачання газу з 1 жовтня.

Наприкінці серпня Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років. Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал у Хорватії.

Напередодні фахівець розповів, що подорожчає в Україні через газову кризу у Європі.

Нагадаємо, доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.