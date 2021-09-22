У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод

Підприємство перероблятиме 85 тисяч тонн сміття на рік

У Житомирі будують найперший в Україні сміттєпереробний завод, який перероблятиме 85 тисяч тонн сміття на рік. Днями там заклали символічну капсулу у вже зведений фундамент одного з цехів майбутнього заводу з глибокої переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Він стане першим сміттєпереробним заводом в Україні, повідомила пресслужба Житомирської міськради.

«Цей об’єкт дуже важливий для Житомира з багатьох аспектів, перш за все – це захист довкілля. У Європі майже не залишилося країн, де не переробляли б сміття. А в Україні ми будемо першими», – сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Завод створить понад 200 робочих місць і залучить мільйонні інвестиції. Проєктна потужність заводу передбачає цех для компостування (виготовлення добрив), лінію для сортування за фракціями (скло, пластик та інше), переробку гілля та інших видів негабаритного сміття, виробництво RDF-палива.

«Окрім екологічного аспекту, у нас вибудувана стратегія, щоб через декілька років повністю відійти від газу. Будівництво чотирьох ТЕЦ, яке планується в Житомирі, дозволить закрити на 70% потреби теплокомуненерго. У нас ще залишається 30%: і от 35-38 тонн RDF, яке буде вироблятися на цьому заводі, це якраз еквівалент приблизно 18 млн кубів газу», – додав Сергій Сухомлин.

Житомирський мер також зауважив, що потужностей заводу вистачить і на переробку сміття сусідніх громад.

Повідомляється, що міське сміттєзвалище у Житомирі збудували 1957 року. Нині на полігоні захоронено понад 16 мільйонів тонн відходів.

Нагадаємо, індійська компанія пропонує побудувати в Одеській області завод з перероблення відходів з технологією плазмової газифікації.

Також столична влада веде переговори щодо будівництва сучасного сміттєпереробного заводу в Києві.

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