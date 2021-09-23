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    На Івано-Франківщині пройшов лицарський турнір

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    Кожен чоловік хоче відчути себе справжнім лицарем - На Івано-Франківщині пройшов лицарський турнір
    Кожен чоловік хоче відчути себе справжнім лицарем
    фото з відкритих джерел

    На Західній Україні можна було відчути атмосферу середньовіччя.

    У Галичі, що на Івано-Франківщині, 10 команд з різних міст України змагалися на лицарському турнірі за кубок короля Данила. Змагання провели у межах фестивалю «Галицьке лицарство».

    Захід присвятили 1123 річниці міста Галич.

    Нагадаємо, курйозний випадок стався в одному з київських торгово-розважальних центрів. У будівлю не пропустили лицаря., чоловіка в лицарських обладунках, який зайшов до ТРЦ, де спрацювала рамка металошукача. Чоловік навіть виклав телефон і ключі, але і це не допомогло – рамка все одно спрацювала.

    Теги: Івано-Франківщина фестиваль
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    На Івано-Франківщині пройшов лицарський турнір