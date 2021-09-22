У Туреччині представили концепцію роботизованої армії (відео)

Управляють технікою люди, але дистанційно

У Туреччині в кінці вересня відбудеться фестиваль Teknofest 2021, на якому турецька компанія Havelsan представить автономні безпілотні повітряні та наземні транспортні засоби власної розробки для ведення повністю автономних бойових дій. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія на своєму каналі в Youtube представила презентаційний ролик роботизованою армії. На кадрах видно, як бойові дрони, кораблі, підводні човни та наземні бойові машини ведуть узгоджені військові дії й допомагають піхоті на полі бою.

Також показані бойові дії в умовах міста, в один з моментів під броньовану машину «противника» швидко під'їжджає «міна на колесах» і підриває її.

При цьому управляють технікою люди, але дистанційно, перебуваючи в укритті на великій відстані від епіцентру бою.

До слова, міністерство оборони Великобританії уклало три контракти на розробку прототипів моделей наземних і корабельних лазерних установок на загальну суму $98 млн.

Нагадаємо, під час військових навчань «Захід – 2021» російська армія вперше випробувала бойових роботів.

Як відомо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Внаслідок створення AUKUS Австралія скасувала контракт на постачання дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

Читайте також: