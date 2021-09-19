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    У Мюнхені відкрили альтернативний Октоберфест

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    Через пандемію традиційне гучне святкування фестивалю перенесли на 2022 рік - У Мюнхені відкрили альтернативний Октоберфест
    Через пандемію традиційне гучне святкування фестивалю перенесли на 2022 рік
    Фото з відкритих джерел

    Близько 50 ресторанів і пабів планують оформити в стилі наметів Октоберфест у рамках заходу, який триватиме до 3 жовтня

    У Мюнхені відкрився альтернативний Октоберфест, який проходить замість всесвітньо відомого пивного фестивалю, скасованого другий рік поспіль через пандемію коронавірусу, повідомляє Радіо Свобода.

    18 вересня, в дату початку фестивалю, жителі зібралися недалеко від центру Мюнхена, де зазвичай проходить святкування, одягнені в традиційні костюми і приносячи з собою пиво і закуски для святкування.

    Місто відзначає цю подію іншими способами, хоча навряд чи це приверне мільйони людей як традиційний Октоберфест.

    Близько 50 ресторанів і пабів планують оформити в стилі наметів Октоберфест у рамках заходу, який триватиме до 3 жовтня.

    В інших пабах будуть музика Октоберфесту, пиво і традиційні костюми. Для тих, хто не може прийти, існують онлайн-заходи для участі в Октоберфесті.

    Влада сподівається, що Октоберфест відбудеться в 2022 році.

    Раніше повідомлялося, що у Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера.

    Іграшка вартістю €189 виготовлена на фабриці плюшевих ведмедів в місті Кобург. Ця фабрика зі столітньою історією робить плюшевих ведмедів, присвячених відомим особистостям. Наприклад, президенту США Аврааму Лінкольну, королеві Великої Британії Єлизаветі II і канцлеру ФРН Гельмуту Шмідту.

    До слова, більше сотні молодиків спортивної статури, яких називають «тітушками», намагалися влаштувати провокацію під час проведення у Дніпрі Куліш-Фесту, повідомляють очевидці.

    Фестиваль відбувся у парку «Зелений гай», де зібралися близько тисячі осіб – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    Теги: Німеччина фестиваль коронавірус
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    У Мюнхені відкрили альтернативний Октоберфест