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    У Києві лицаря не пустили в ТРЦ через дрескод (відео)

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    Мужчину в обладунках не впустили в приміщення - У Києві лицаря не пустили в ТРЦ через дрескод (відео)
    Мужчину в обладунках не впустили в приміщення
    Скріншот із відео

    У столичному ТРЦ стався курйозний випадок з лицарем

    Курйозний випадок стався в одному з київських торгово-розважальних центрів. У будівлю не пропустили лицаря. Відео оприлюднили в Telegram-каналі «Киев Сейчас».

    На кадрах видно чоловіка в лицарських обладунках, який зайшов в ТРЦ, але спрацювала рамка металошукача. Чоловік навіть виклав телефон і ключі, але і це не допомогло – рамка все одно спрацювала.

    При цьому охоронець заявив, що його в такому вигляді не пропустять в ТРЦ.

    «Я вас не можу пропустити, тому що ви не проходите по нашому дрескоду», – зазначив охоронець.

    Лицар зробив ще кілька спроб все ж пройти в ТРЦ, але безрезультатно.

    Імовірно, інцидент стався в ТРЦ Ocean Plaza.

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    Теги: Київ телефон чоловік
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    У Києві лицаря не пустили в ТРЦ через дрескод (відео)