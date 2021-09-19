У Києві лицаря не пустили в ТРЦ через дрескод (відео)

Мужчину в обладунках не впустили в приміщення

У столичному ТРЦ стався курйозний випадок з лицарем

Курйозний випадок стався в одному з київських торгово-розважальних центрів. У будівлю не пропустили лицаря. Відео оприлюднили в Telegram-каналі «Киев Сейчас».

На кадрах видно чоловіка в лицарських обладунках, який зайшов в ТРЦ, але спрацювала рамка металошукача. Чоловік навіть виклав телефон і ключі, але і це не допомогло – рамка все одно спрацювала.

При цьому охоронець заявив, що його в такому вигляді не пропустять в ТРЦ.

«Я вас не можу пропустити, тому що ви не проходите по нашому дрескоду», – зазначив охоронець.

Лицар зробив ще кілька спроб все ж пройти в ТРЦ, але безрезультатно.

Імовірно, інцидент стався в ТРЦ Ocean Plaza.

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