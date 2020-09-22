На ювілеї прем'єра Індії вибухнули повітряні кульки, є постраждалі (відео)



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Десятки людей стояли під повітряними кулями, коли вони вибухнули Скріншот з відео

На святі використовувалися наповнені гелієм повітряні кулі, які несподівано здетонували

Під час святкування 70-річчя прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді стався потужний вибух, у результаті якого постраждали щонайменше 12 людей.

Про це повідомляє New Indian Express.

Відзначається, що на святі використовувалися наповнені гелієм повітряні кулі, які несподівано здетонували. Можливою причиною стала іскра від салюту.

Десятки людей стояли під повітряними кулями, коли вони вибухнули. На відео помітно, як потім кілька людей намагаються гасити пожежі.

До слова, 21 вересня в Індії обвалився житловий будинок: 10 загиблих.