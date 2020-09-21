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    В Індії обвалився житловий будинок: 10 загиблих

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Завалений будинок був побудований 40 років тому</div> </div> </div> - В Індії обвалився житловий будинок: 10 загиблих
    Завалений будинок був побудований 40 років тому

    Місцеві жителі допомагали постраждалим вибратися з-під завалів і змогли врятувати щонайменше 20 осіб

    Триповерховий житловий будинок завалився в місті Бхіванді, який входить в Мумбаї. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомив індійський телеканал NDTV.

    За його даними, під завалами опинилися 25 осіб, щонайменше 10 з них загинули. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати. На місці події працюють пожежники, рятувальники і поліція.

    Місцеві жителі допомагали постраждалим вибратися з-під завалів і змогли врятувати щонайменше 20 осіб. Завалений будинок був побудований 40 років тому, в ньому проживали приблизно 20 сімей.

    Нагадаємо, що в Індії обвалилася п'ятиповерхівка: десятки людей – під завалами.

    рятувальники поліція будинок
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