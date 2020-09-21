В Індії обвалився житловий будинок: 10 загиблих



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Завалений будинок був побудований 40 років тому

Місцеві жителі допомагали постраждалим вибратися з-під завалів і змогли врятувати щонайменше 20 осіб

Триповерховий житловий будинок завалився в місті Бхіванді, який входить в Мумбаї. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомив індійський телеканал NDTV.

За його даними, під завалами опинилися 25 осіб, щонайменше 10 з них загинули. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати. На місці події працюють пожежники, рятувальники і поліція.

Місцеві жителі допомагали постраждалим вибратися з-під завалів і змогли врятувати щонайменше 20 осіб. Завалений будинок був побудований 40 років тому, в ньому проживали приблизно 20 сімей.

Нагадаємо, що в Індії обвалилася п'ятиповерхівка: десятки людей – під завалами.