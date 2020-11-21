340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)

679 ящиків контрабанди знаходились у машині з оселедцями

Вартість конфіскованого товару становить біля 10 млн гривень

У затриманій на кордоні з Білоруссю вантажівці, яка за документами мала перевозити оселедці, прикордонники виявили вантаж цигарок на 10 мільйонів гривень.

«Коли 21-річний волинянин на фурі VOLVO прибув у пункт пропуску «Дольськ», враховуючи наявну оперативну інформацію, прикордонники ініціювали поглиблену перевірку автомобіля спільно з митниками. В результаті вивантаження і перерахунку встановлено, що українець незаконно привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва», – повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Загалом було вилучено 679 ящиків тютюнових виробів.