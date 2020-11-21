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    Кримінал

    340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)

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    <p>679 ящиків контрабанди знаходились у машині з оселедцями</p> - 340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)

    679 ящиків контрабанди знаходились у машині з оселедцями

    Фото: Державна прикордонна служба

    Вартість конфіскованого товару становить біля 10 млн гривень

    У затриманій на кордоні з Білоруссю вантажівці, яка за документами мала перевозити оселедці, прикордонники виявили вантаж цигарок на 10 мільйонів гривень.

    «Коли 21-річний волинянин на фурі VOLVO прибув у пункт пропуску «Дольськ», враховуючи наявну оперативну інформацію, прикордонники ініціювали поглиблену перевірку автомобіля спільно з митниками. В результаті вивантаження і перерахунку встановлено, що українець незаконно привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва», – повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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    340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)
    340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)
    340 тисяч пачок білоруських цигарок затримано на кордоні (фото)

    Загалом було вилучено 679 ящиків тютюнових виробів.

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    Теги: прикордонники контрабанда
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