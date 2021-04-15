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    Небезпечні інвестиції і увага СБУ. Вся правда про піраміду Qubittech

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    Піраміда Qubittech діє й в Україні&nbsp;з 2002 року - Небезпечні інвестиції і увага СБУ. Вся правда про піраміду Qubittech
    Піраміда Qubittech діє й в Україні з 2002 року

    В Qubittech вже почали виникати проблеми з виплатами інвесторам

    Qubittech – легкий заробіток в криптовалюті чи чергова фінансова піраміда? Журналісти перевірили компанію, яка обіцяє багате життя і високі відсотки. Умови прості: потрібен телефон, гроші і друзі, більше друзів приводиш – вищі відсотки.

    Ця піраміда виникла за кордоном, але з 2002 року вона діє й в Україні. Про неї знімають і публікують ролики не лише організатори, а й звичайні вкладники.

    Однак у внутрішньому чаті інвесторів вже пишуть, що в Qubittech вже почали виникати проблеми з виплатами.

    Як повідомляв «Главком», кіберполіція припинила шахрайську діяльність фінансової піраміди, організатори якої обдурили понад 55 тисяч вкладників і нажилися на 150 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до восьми років в'язниці.

    Джерело: Bihus.info

    Теги: СБУ шахрайство інвестиції
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